Raimondo Todaro senza freni su Francesca Tocca "L'errore è stato…" (Di martedì 7 dicembre 2021) Raimondo Todaro è conosciuto da tutti per essere un noto ballerino e nello specifico un campione di ballo che attualmente è impegnato ad Amici di Maria De Filippi in veste di coach. Ad ogni modo, in questi anni la sua vita privata è stata particolarmente sotto i riflettori per via della rottura con la moglie Francesca Tocca. I due, infatti si sono lasciati un po' di tempo fa e sembrava che tutto fosse accaduto dopo un flirt avuto dalla ballerina con un allievo della scuola di Amici. Adesso però le cose sembrano essere tornate come un tempo complice il fatto di essere impegnati nello stesso programma e dunque molto vicini. Raimondo e Francesca sono tornati ad essere una coppia. Proprio in questi giorni è stato Raimondo a rilasciare delle dichiarazioni molto ...

