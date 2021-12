Prima della Scala 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il Macbeth (Di martedì 7 dicembre 2021) dove vedere in diretta tv e in streaming la Prima della Scala 2021 di oggi, 7 dicembre 2021? Si rinnova il tradizionale appuntamento con la Prima, che apre la stagione della Scala di Milano nel giorno di Sant’Ambrogio. diretta esclusiva su Rai 1 a partire dalle 17.45, anche in HD, e in streaming su RaiPlay. L’opera, in quattro atti, è il Macbeth di Verdi. La direzione musicale è in capo al Maestro Riccardo Chailly. Dirige l’opera il regista David Livermore. La scenografia è di Giò Forma, i costumi sono di Gianluca Falaschi. Le voci che interpretano il Macbeth di Verdi sono di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 7 dicembre 2021)intv e inladi oggi, 7 dicembre? Si rinnova il tradizionale appuntamento con la, che apre la stagionedi Milano nel giorno di Sant’Ambrogio.esclusiva su Rai 1 a partire dalle 17.45, anche in HD, e insu RaiPlay. L’opera, in quattro atti, è ildi Verdi. La direzione musicale è in capo al Maestro Riccardo Chailly. Dirige l’opera il regista David Livermore. La scenografia è di Giò Forma, i costumi sono di Gianluca Falaschi. Le voci che interpretano ildi Verdi sono di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli ...

