Prima della Scala 2021, Sala: “Sarà importantissima per Mattarella, mi immagino un grande tributo” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non possiamo nascondere che questa Prima della Scala Sarà importantissima anche per il presidente Mattarella, chissà se Sarà la sua ultima da Presidente. Stasera immagino un grande tributo al nostro amatissimo presidente”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della Prima della Scala di questa sera dove andrà in scena il Macbeth di Giuseppe Verdi, a margine della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro, la massima onorificenza del Comune di Milano. La cultura secondo Sala “deve ricoprire un posto importante nella rigenerazione della società”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non possiamo nascondere che questaanche per il presidente, chissà sela sua ultima da Presidente. Staseraunal nostro amatissimo presidente”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, ha parlatodi questa sera dove andrà in scena il Macbeth di Giuseppe Verdi, a marginecerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro, la massima onorificenza del Comune di Milano. La cultura secondo“deve ricoprire un posto importante nella rigenerazionesocietà”, ha ...

