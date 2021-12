Porto-Atletico Madrid, primi guai per gli uomini di Simeone: fuori Suarez al minuto 13? (Di martedì 7 dicembre 2021) Partenza difficile quella dell’Atletico Madrid sul campo del Porto nell’ultima partita del girone di Champions League. Il bomber massimo dei Colchoneros infatti, Luis Suarez, è uscito al minuto numero 13 per infortunio. Al suo posto Matheus Cunha. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Partenza difficile quella dell’sul campo delnell’ultima partita del girone di Champions League. Il bomber massimo dei Colchoneros infatti, Luis, è uscito alnumero 13 per infortunio. Al suo posto Matheus Cunha. SportFace.

