Pensioni 2022: importi minime, assegno sociale, perequazione (Di martedì 7 dicembre 2021) Con la pensione di gennaio, salgono gli assegni per milioni di pensionati. Sono gli effetti del meccanismo della perequazione. Si tratta dell'adeguamento degli importi della pensione al tasso di inflazione stabilito dall'Istat, ma in via previsionale. In altri termini, viene calcolata una inflazione provvisoria, in attesa che a fine 2022 si passi al dato definitivo, che può confermare il tasso applicato o modificarlo producendo i classici conguagli a debito o a credito. Ciò che maggiormente interessa, nell'immediato, i pensionati però, è l'aumento che si troveranno con il rateo di pensione di gennaio. Le Pensioni aumenteranno e lo faranno con un ritorno al meccanismo a scaglioni, notoriamente più favorevole per tutti i pensionati. Anche per coloro che per importo di pensione, non riescono a recuperare in aumento, il ...

