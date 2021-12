Omicron | primo caso sequenziato in Calabria | sta bene

Advertising

Primo contagio da variante #omicron in #Calabria. Si tratta di un soggetto, circa 30 anni, tornato in Calabria do… - Cosa sappiamo oggi della variante #Omicron: qui il primo piano pubblicato sul sito di @istsupsan - Ottima notizia sul fronte #Omicron L'anticorpo monoclonale scoperto al laboratorio Humabs Biomed di Bellinzona protegge an… - Alla partenza il tampone era risultato negativo

Ultime Notizie dalla rete : Omicron primo

Alla partenza tampone negativo.contagio Covid da variante '' in Calabria. Si tratta di un soggetto, di circa 30 anni, tornato in Calabria domenica scorsa con un volo da Francoforte via Roma, ma proveniente da ......sul nascere la diffusione della variante. A Vienna l'arrivo della variante scoperta in Sudafrica non ha colto di sorpresa le autorità, che erano già corse ai ripari reimponendo il...Potranno essere somministrati per via sottocutanea direttamente a casa. Per le due aziende produttrici, dai primi test Sotrovimab è efficace contro la nuova variante ...Si registrano anche due decessi uno a Cosenza e uno a Crotone. Le province più colpite sono Reggio Calabria e Cosenza ...