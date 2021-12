Nicola Pisu smentisce tutte le voci di offese e problemi con Signorini | la sua verità

(Di martedì 7 dicembre 2021) Avevano fatto molto scalpore questa mattina le indiscrezioni riportate dal portale Il Vicolo delle news che aveva ricevuto la segnalazione di una spettatrice presente nella diretta del Grande Fratello VIP ieri a Roma. La donna, presente nello studio del reality di Canale 5 aveva raccontato di aver assistito a una sorta di litigio tra, un autore del Grande Fratello e Alfonso. Il motivo? Il fatto chenon volesse commentare la nuova amicizia nata nella casa del Grande Fratello VIP tra Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli. Sempre questa persona aveva raccontato di una frase gravissima cheavrebbe detto contro( qui per approfondire).cose che però questo pomeriggio, a distanza di ore dai fatti, ...

Advertising

infoitcultura : Nicola Pisu sparisce dallo studio del GF Vip: retroscena choc - infoitcultura : Signorini offende Nicola Pisu che lascia lo studio del GF VIP 6: tutto vero? - infoitcultura : Nicola Pisu, folle rissa in studio: reazione assurda durante la pubblicità - infoitcultura : 'Sfigato di me***'. GF Vip, lite feroce tra Nicola Pisu, Signorini e un autore durante la pubblicità. L'ex vip lasc… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Nicola Pisu sparisce dalla diretta dopo lo scontro con un autore: il racconto shock -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Pisu

ha abbandonato lo studio del ieri sera durante la puntata e sua madre, Patrizia Mirigliani, spiega il perché. Intanto dentro la casa più spiata d'Italia sta nascendo una bella amicizia, e ...è intervenuto nel pomeriggio di oggi per spiegare cosa sarebbe realmente accaduto nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip . Come tutti i 'fuoriusciti', ovvero gli eliminati dal ...Avevano fatto molto scalpore questa mattina le indiscrezioni riportate dal portale Il Vicolo delle news che aveva ricevuto la segnalazione di una spettatrice presente nella diretta del Grande Fratello ...Nicola Pisu su Instagram smentisce la lite con uno degli autori del GF Vip e aggiunge: “Anche per Alfonso Signorini che mi avrebbe dato dello ...