Nella vertigine di «Macbeth», la catarsi potente del teatro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il 7 dicembre per Milano e per il mondo dell’opera è da settant’anni un appuntamento che suscita attese miste di eccitazione e isteria mondana. Dal 1951, quando Victor de Sabata ha consegnato definitivamente a quella data l’apertura di stagione del teatro alla Scala, l’evento è stato specchio della vita culturale di un paese che in questo arco di tempo si è sfilacciata, perdendo un po’ alla volta i suoi vati, i suoi divi, i rispettivi culti e la convinzione ambiziosa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il 7 dicembre per Milano e per il mondo dell’opera è da settant’anni un appuntamento che suscita attese miste di eccitazione e isteria mondana. Dal 1951, quando Victor de Sabata ha consegnato definitivamente a quella data l’apertura di stagione delalla Scala, l’evento è stato specchio della vita culturale di un paese che in questo arco di tempo si è sfilacciata, perdendo un po’ alla volta i suoi vati, i suoi divi, i rispettivi culti e la convinzione ambiziosa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SonoYuChan : RT @sonosunwoo: il cielo, le stelle, la luna sono collegati da un movimento che ci da l'impressione di trovarci in un vortice e il senso di… - sonosunwoo : il cielo, le stelle, la luna sono collegati da un movimento che ci da l'impressione di trovarci in un vortice e il… - dgiuse2 : RT @PoesiaeVita: Ero a caccia di belle vedute; e ho visto alcuni milioni d’anni sommarsi in un istante, nel vento che modella ad arte nella… - NegronPerdomo : RT @PoesiaeVita: Ero a caccia di belle vedute; e ho visto alcuni milioni d’anni sommarsi in un istante, nel vento che modella ad arte nella… - curnon_42 : RT @Honey_moon8: Tango Languida vertigine Si insinua Nella mia mente... -