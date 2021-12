Luana D’Orazio, chiesto il rinvio a giudizio per i 3 indagati (Di martedì 7 dicembre 2021) La procura di Prato ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per i tre indagati nell’inchiesta sulla morte di Luana D’Orazio, l'operaia di 22 anni deceduta il 3 maggio scorso nell'orditura in cui lavorava, a Montemurlo vicino a Prato. Il processo è stato chiesto per la titolare della ditta Luana Coppini, il marito Daniele Faggi, ritenuto il titolare di fatto, e il tecnico manutentore esterno della ditta Mario Cusimano. I reati di cui dovranno rispondere tutti e tre sono di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche. Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 dicembre 2021) La procura di Prato ha depositato la richiesta diper i trenell’inchiesta sulla morte di, l'operaia di 22 anni deceduta il 3 maggio scorso nell'orditura in cui lavorava, a Montemurlo vicino a Prato. Il processo è statoper la titolare della dittaCoppini, il marito Daniele Faggi, ritenuto il titolare di fatto, e il tecnico manutentore esterno della ditta Mario Cusimano. I reati di cui dovranno rispondere tutti e tre sono di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche.

