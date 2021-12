Litiga con la convivente e si scaglia contro i carabinieri | 38enne arrestato

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ancora un episodio di violenza consumatasi tra le mura domestiche. È accaduto a Sperone dove idella Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto undel posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di “lesioni personali” e “resistenza a pubblico ufficiale”. Nella serata di ieri, al 112 giunge la segnalazione di una lite in famiglia. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile viene quindi tempestivamente inviata all’abitazione indicata dove un uomo, al culmine di una lite scaturita per dissidi familiari, aveva aggredito e colpito ripetutamente al volto lache, per le ferite riportate, ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Invitato dagli operanti a mantenere la calma, per tutta risposta l’esagitato sifisicamente ...

