Juventus, Bonucci e Chiellini regalano la maglia a due tifosi speciali (Di martedì 7 dicembre 2021) Bonucci e Chiellini, nella serata di ieri, hanno regalato le rispettive maglie a due tifosi della Juventus molto speciali. Bonucci (Getty Images)La Juventus si prepara ad affrontare il Malmo nell'ultima giornata del girone di Champions League; una sfida da vincere per dare continuità al buon momento (i bianconeri arrivano da due successi consecutivi) e sperare in un passo falso del Chelsea, impegnato contro lo Zenit, per volare agli ottavi di finale da primi in classifica. Allegri si aspetta delle risposte da chi, fino a questo momento, non è ancora riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale; spazio, dunque, a gente come Rugani, Rabiot, Kulusevski e Kean. In difesa è probabile il ritorno di Bonucci, tenuto a riposo negli ultimi due turni di ...

