Irresponsabili allo sbaraglio

(Di martedì 7 dicembre 2021) La scelta di Cgil e Uil d'indire uno sciopero generale per il prossimo 16 dicembre quale protesta contro la manovra del governo Draghi lascia davvero il tempo che trova, per molte ragioni

Advertising

RedTav71 : @chiccotesta Ritengo di avere un ventaglio di amicizie assai variegato con cui ho sempre discusso liberamente di tu… - laskomolotov : RT @Jotadeaqui: bus e treni (regionali) affollati scuole affollate sanità territoriale lasciata allo sbando ma mettetevi la mascherina quan… - Jotadeaqui : bus e treni (regionali) affollati scuole affollate sanità territoriale lasciata allo sbando ma mettetevi la mascher… -

Ultime Notizie dalla rete : Irresponsabili allo

il Giornale

I proprietarihanno paura di dover pagare una multa enorme o addirittura di andare in prigione in poche settimane e quindi li abbandonano.stesso tempo, stiamo assistendo a una ...I proprietarihanno paura di dover pagare una multa enorme o addirittura di andare in prigione in poche settimane e quindi li abbandonano.stesso tempo, stiamo assistendo a una ...La scelta di Cgil e Uil d'indire uno sciopero generale per il prossimo 16 dicembre quale protesta contro la manovra del governo Draghi lascia davvero il tempo che trova, per molte ragioni ...«L'Italia è uno Stato di diritto. È la culla della civiltà giuridica dai tempi dell'antico diritto romano. Abbiamo princìpi e valori consolidati: evitiamo di cavalcare l'onda delle reazioni emotive te ...