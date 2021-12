I 9 minuti di lotta tra l’82enne e il killer con la motosega: nelle mail le accuse per la relazione finita (Di martedì 7 dicembre 2021) Ha provato a difendersi Pierantonio Secondi quando si è ritrovato faccia a faccia con il suo killer ieri sera, nel suo appartamento in zona Porta Romana a Milano. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti dalle telecamere di sorveglianza, il tutto è durato appena nove minuti. Il pensionato di 82 anni ha reagito spruzzando uno spray urticante, prima di essere colpito al collo, dove gli sono state trovate due profonde ferite di coltello. Su un tappeto dell’abitazione è stata trovata una bruciatura, causata dal tentativo del killer di far sparire delle prove dando fuoco al tappeto con un liquido infiammabile. Nell’appartamento è stato poi trovato all’interno di una giacca il cellulare del 35enne romeno, che è stato fermato oggi dai carabinieri in una farmacia dove lavorava. Nella guardiola del portiere del palazzo, un inquilino del ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Ha provato a difendersi Pierantonio Secondi quando si è ritrovato faccia a faccia con il suoieri sera, nel suo appartamento in zona Porta Romana a Milano. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti dalle telecamere di sorveglianza, il tutto è durato appena nove. Il pensionato di 82 anni ha reagito spruzzando uno spray urticante, prima di essere colpito al collo, dove gli sono state trovate due profonde ferite di coltello. Su un tappeto dell’abitazione è stata trovata una bruciatura, causata dal tentativo deldi far sparire delle prove dando fuoco al tappeto con un liquido infiammabile. Nell’appartamento è stato poi trovato all’interno di una giacca il cellulare del 35enne romeno, che è stato fermato oggi dai carabinieri in una farmacia dove lavorava. Nella guardiola del portiere del palazzo, un inquilino del ...

