Guai con la giustizia per un comico di Zelig: ecco cosa avrebbe combinato (Di martedì 7 dicembre 2021) Questa volta Dado l’ha fatta davvero grossa! Il famoso comico e cabarettista di Zelig, infatti, si era reso protagonista di uno spiacevolissimo episodio, in cui aveva denunciato un’aggressione brutale ai suoi danni da parte dell’ex fidanzato della figlia che l’avrebbe picchiato malamente, tuttavia le indagini non hanno permesso di accertare quelle accuse. E se per la procura non c’è stato modo di procedere è stato perché queste accuse erano del tutto infondate ed inventate di sana pianta. Era l’aprile del 2019 quando Dado, nome d’arte di Gabriele Pellegrini, aveva rivelato proprio in un’intervista di aver riportato trenta giorni di prognosi per la frattura del naso, dopo essere stato colpito con un pugno in faccia da Federico Molteni, all’epoca dei fatti minorenne. Ma perché il comico ha pensato bene di far sapere del ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 7 dicembre 2021) Questa volta Dado l’ha fatta davvero grossa! Il famosoe cabarettista di, infatti, si era reso protagonista di uno spiacevolissimo episodio, in cui aveva denunciato un’aggressione brutale ai suoi danni da parte dell’ex fidanzato della figlia che l’picchiato malamente, tuttavia le indagini non hanno permesso di accertare quelle accuse. E se per la procura non c’è stato modo di procedere è stato perché queste accuse erano del tutto infondate ed inventate di sana pianta. Era l’aprile del 2019 quando Dado, nome d’arte di Gabriele Pellegrini, aveva rivelato proprio in un’intervista di aver riportato trenta giorni di prognosi per la frattura del naso, dopo essere stato colpito con un pugno in faccia da Federico Molteni, all’epoca dei fatti minorenne. Ma perché ilha pensato bene di far sapere del ...

Advertising

oldpaolo : @spighissimo Lui invece (#Calenda ) , nella migliore delle ipotesi , #cazzaro con la patente di manager combina gua… - NuovaItalia4 : @Luca__Pagani @Questura_MI Pensa che poi mi è stato detto che appena entra una macchina con targa straniera, parton… - mattiaR94 : FORZA DIAVOLO ALE' VIVO SOLO PER TE IO NON TI LASCERO' SEMPRE CON TE SARO' E COSA IMPORTA SE IO FINIRO'NEI GUAI UNI… - casertafocus : AVERSA – Si aggira nei pressi dei garage di via Magenta con attrezzi per scassinare, nei guai un 37enne di Cesa - genovatoday : Trovati con collanine di dubbia provenienza, giovani nei guai a Sampierdarena -