Gmail ora permette di fare chiamate vocali e videochiamate (Di martedì 7 dicembre 2021) Gmail non è più solo l'app per inviare e-mail di Google, è molto di più e le novità continuano ad essere implementate per trasformare l'app in un vero e proprio hub di comunicazione. Dopo aver introdotto la possibilità di chattare, effettuare riunioni e creare stanze, Google introduce una nuova caratteristica nella sua app mobile multipiattaforma per la corrispondenza di posta elettronica. I trucchi Gmail più utili (versione desktop) Chiare e videochiamare con Gmail Google ha annunciato che le chiamate vocali e video chiamate individuali sono disponibili per Google Chat all'interno dell'app Gmail su iOS e Android. La funzione è stata annunciata per la prima volta a settembre ed è a partire dal 6 dicembre che ha iniziato a implementarla per chiunque disponga di ...

