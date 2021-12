GF Vip 6 | ‘scoop bruciato’ | il nome del nuovo concorrente in diretta Alfonso Signorini incredulo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) GF Vip 6, c’è lo scoop. Ma non arriva dache, anzi, è rimasto senza parole quando se l’è visto “bruciare” in. Non siamo ancora nello studio del reality show ma al Tg5, durante il consueto collegamento al termine del telegiornale delle 20. Poco prima della nuova puntata del GF Vip 6, Cesara Buonamici si è sintonizzata con il conduttore per il lancio del reality. E qui è arrivato lo spoiler su un. Si sa che il programma coi vipponi farà compagnia al pubblico fino a marzo 2022 e si sa anche che presto la Casa più spiata d’Italia sarà abitata da nuovi personaggi. Nelle ultime settimane sono entrati Patrizia Pellegrino (che è uscita al termine della 25esima puntata, ndr) e Maria Monsè (che invece ha fatto il pieno di nomination). Poi il grande ritorno nella ...