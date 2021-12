Esonero Gotti: novità in serata. Ecco i possibili sostituti (Di martedì 7 dicembre 2021) Esonero Gotti: ore di grande riflessione in casa Udinese per il futuro del tecnico. Ecco tutti i possibili sostituti Sono ore di riflessione in casa Udinese per il futuro di Luca Gotti. Mentre la squadra si trova in ritiro per ricompattarsi, il tecnico vive momenti di enorme incertezza. La società friulana sta riflettendo sul suo Esonero e vaglia i possibili sostituti. Piacciono Marco Giampaolo, Rolando Maran, Walter Zenga, Roberto Donadoni, Valerio Bertotto, Paco Jemez e Albert Celades. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021): ore di grande riflessione in casa Udinese per il futuro del tecnico.tutti iSono ore di riflessione in casa Udinese per il futuro di Luca. Mentre la squadra si trova in ritiro per ricompattarsi, il tecnico vive momenti di enorme incertezza. La società friulana sta riflettendo sul suoe vaglia i. Piacciono Marco Giampaolo, Rolando Maran, Walter Zenga, Roberto Donadoni, Valerio Bertotto, Paco Jemez e Albert Celades. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MCriscitiello : Udinese, Gotti verso l’esonero. Decisione definitiva in mattinata ma destino sembra segnato #sportitalia… - DiMarzio : .@Udinese_1896, in bilico la posizione di Luca #Gotti: il presidente #Pozzo arriverà a Udine in serata - CalcioNews24 : #Udiense, esonero #Gotti: novità in serata. Ecco i possibili sostituti - periodicodaily : Udinese: Gotti in bilico, si valuta l’esonero #udinese #gotti - Pablomrv : RT @NicoSchira: Riflessioni in corso in casa #Udinese: Luca #Gotti rischia l’esonero. Per l’eventuale successione si valutano 1 piste stran… -