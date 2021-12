Covid oggi Puglia, 362 contagi e 4 morti: bollettino 7 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 362 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Puglia oggi, 7 dicembre, su un totale di 22.931 test molecolari analizzati. Quattro invece i decessi. Lo evidenzia il bollettino con i dati Covid della Regione. Attualmente positivi sono 4.629. Di questi, 136 sono ricoverati in area non critica e 17 in terapia intensiva. Dei nuovi casi positivi, 61 sono in provincia di Bari, 43 nella Bat, 21 nel Brindisino, 73 in provincia di Foggia, 74 nel Leccese e 89 in provincia di Taranto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 362 i nuovida coronavirus rilevati in, 7, su un totale di 22.931 test molecolari analizzati. Quattro invece i decessi. Lo evidenzia ilcon i datidella Regione. Attualmente positivi sono 4.629. Di questi, 136 sono ricoverati in area non critica e 17 in terapia intensiva. Dei nuovi casi positivi, 61 sono in provincia di Bari, 43 nella Bat, 21 nel Brindisino, 73 in provincia di Fa, 74 nel Leccese e 89 in provincia di Taranto. L'articolo proviene da Italia Sera.

