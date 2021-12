Covid: Bergamo 140 nuovi positivi, in Lombardia 2.783 e la Regione aumenta i posti letto (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 2.783 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a fronte dei 142.469 tamponi eseguiti, con una percentuale in diminuzione all’1,9%. Ieri infatti era al 2,2%. A Bergamo i nuovi contagi sono 140. Secondo il bollettino di martedì 7 dicembre, sono 134 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 più di ieri, mentre superano quota mille i ricoverati negli altri reparti 1.041 (+55). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 9 i decessi. Nell’ambito della riorganizzazione ospedaliera per affrontare la crescita dei contagi, la Regione ha aumentato di circa 1300 il numero di posti letto a disposizione per il ricovero dei pazienti Covid in area medica, portandoli a 7945. I dati di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 2.783 ialin, a fronte dei 142.469 tamponi eseguiti, con una percentuale in diminuzione all’1,9%. Ieri infatti era al 2,2%. Acontagi sono 140. Secondo il bollettino di martedì 7 dicembre, sono 134 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 più di ieri, mentre superano quota mille i ricoverati negli altri reparti 1.041 (+55). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 9 i decessi. Nell’ambito della riorganizzazione ospedaliera per affrontare la crescita dei contagi, lahato di circa 1300 il numero dia disposizione per il ricovero dei pazientiin area medica, portandoli a 7945. I dati di ...

