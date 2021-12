Castellacci: ”Napoli colpito dagli infortuni come altre squadre? Si gioca troppo!” (Di martedì 7 dicembre 2021) Castellacci: “Tanti infortuni in Serie A, si gioca troppo, le soluzioni sono due” Il professor Enrico Castellacci, durante la trasmissione La città del pallone, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’emergenza infortuni che sta colpendo il Napoli e le tantissime altre squadre del nostro campionato. Queste le sue parole: SUL Napoli “Il Napoli è stato colpito da tanti infortuni, però questi infortuni hanno investito tante altre squadre di Serie A. Quindi si torna alla vecchia polemica, ma sempre attuale ossia quella relativa al fatto che si gioca troppo. Sappiamo perfettamente che i ... Leggi su retecalcio (Di martedì 7 dicembre 2021): “Tantiin Serie A, sitroppo, le soluzioni sono due” Il professor Enrico, durante la trasmissione La città del pallone, in onda su Radio Kiss Kiss, ha parlato dell’emergenzache sta colpendo ile le tantissimedel nostro campionato. Queste le sue parole: SUL“Ilè statoda tanti, però questihanno investito tantedi Serie A. Quindi si torna alla vecchia polemica, ma sempre attuale ossia quella relativa al fatto che sitroppo. Sappiamo perfettamente che i ...

