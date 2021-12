Andis: Governo ascolti gli studenti in agitazione (Di martedì 7 dicembre 2021) Andis, Governo ascolti una rappresentanza degli studenti in agitazione – “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici esprime viva preoccupazione per il perdurare delle manifestazioni studentesche che, da alcune settimane, bloccano l’attività didattica in molti istituti di istruzione secondaria di secondo grado di diverse città italiane, in particolare di Roma”. Lo afferma in una nota Paolino Marotta (nella foto), presidente dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. “L’Andis è vicina ai Dirigenti scolastici che, con grande senso di responsabilità e di equilibrio, hanno scelto di soprassedere all’intervento delle Forze dell’Ordine e continuano ad interloquire con gli studenti allo scopo di convincerli a cessare l’occupazione o l’autogestione della scuola. Ma è ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021)una rappresentanza degliin– “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici esprime viva preoccupazione per il perdurare delle manifestazioni studentesche che, da alcune settimane, bloccano l’attività didattica in molti istituti di istruzione secondaria di secondo grado di diverse città italiane, in particolare di Roma”. Lo afferma in una nota Paolino Marotta (nella foto), presidente dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. “L’è vicina ai Dirigenti scolastici che, con grande senso di responsabilità e di equilibrio, hanno scelto di soprassedere all’intervento delle Forze dell’Ordine e continuano ad interloquire con gliallo scopo di convincerli a cessare l’occupazione o l’autogestione della scuola. Ma è ...

Advertising

AgenziaASI : Scuola: Presidi Andis, governo ascolti una rappresentanza degli studenti in agitazione - AgenziaASI : Scuola: Presidi Andis, governo ascolti una rappresentanza degli studenti in agitazione - ProDocente : Presidi Andis: governo ascolti una rappresentanza degli studenti in agitazione - orizzontescuola : Presidi Andis: governo ascolti una rappresentanza degli studenti in agitazione -