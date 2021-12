Allegri: “Con il 4-2-3-1 siamo più ordinati” (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza della sfida tra i bianconeri ed il Malmo. Ecco le sue parole sulla formazione: “Gioca Perin in porta, rientrano Rugani e Alex Sandro. E poi gioca anche Rabiot. Domattina valuto gli altri, vedo come sta Kean con la caviglia che domenica ha preso un colpo. Gli altri stanno bene, De Sciglio è rientrato, spero di dargli minutaggio. Qualcuno riposerà, altri giocheranno. Però dobbiamo vincere, dobbiamo finire il girone nei migliore dei modi e dobbiamo preparare al meglio la gara di Venezia. Kulusevski ci sarà da lunedì prossimo.” Su Arthur: “Sta bene, può giocare. Manca Kulusevski, vedremo se giocare con due o tre centrocampisti”. Su Dybala: “Non ha bisogno di riposare, sta bene e giocherà. Ha solo bisogno di giocare, è stato del tempo fuori”. Sul 4-2-3-1: “siamo più ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimiliano, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza della sfida tra i bianconeri ed il Malmo. Ecco le sue parole sulla formazione: “Gioca Perin in porta, rientrano Rugani e Alex Sandro. E poi gioca anche Rabiot. Domattina valuto gli altri, vedo come sta Kean con la caviglia che domenica ha preso un colpo. Gli altri stanno bene, De Sciglio è rientrato, spero di dargli minutaggio. Qualcuno riposerà, altri giocheranno. Però dobbiamo vincere, dobbiamo finire il girone nei migliore dei modi e dobbiamo preparare al meglio la gara di Venezia. Kulusevski ci sarà da lunedì prossimo.” Su Arthur: “Sta bene, può giocare. Manca Kulusevski, vedremo se giocare con due o tre centrocampisti”. Su Dybala: “Non ha bisogno di riposare, sta bene e giocherà. Ha solo bisogno di giocare, è stato del tempo fuori”. Sul 4-2-3-1: “più ...

