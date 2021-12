Alessandra Amoroso ricorda la nonna: “Ti ritrovo in ogni cosa” (Di martedì 7 dicembre 2021) Con un post su Instagram, Alessandra Amoroso ricorda la nonna per il suo quarto anniversario dalla scomparsa con parole dolci e sensibili Dopo il consueto buongiorno e la frase del calendario filosofico, oggi Alessandra Amoroso ha condiviso un ricordo molto importante per lei. In un primo momento ha condiviso una foto di sè nelle storie Instagram, scrivendo “4 anni senza te…ma ho imparato a capire con il tempo che non è così davvero! Sei dentro di me”. Si scopre in seguito che queste parole sono dedicate alla nonna. La cantante, infatti, decide di realizzare una galleria fotografica di foto sue mentre è in varie pose e di dedicarle un messaggio. “Ehi nonna… oggi 4 anni! 4 anni impiegati a cercare la luce nel buio della tua assenza…Poi, ho capito che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Con un post su Instagram,laper il suo quarto anniversario dalla scomparsa con parole dolci e sensibili Dopo il consueto buongiorno e la frase del calendario filosofico, oggiha condiviso un ricordo molto importante per lei. In un primo momento ha condiviso una foto di sè nelle storie Instagram, scrivendo “4 anni senza te…ma ho imparato a capire con il tempo che non è così davvero! Sei dentro di me”. Si scopre in seguito che queste parole sono dedicate alla. La cantante, infatti, decide di realizzare una galleria fotografica di foto sue mentre è in varie pose e di dedicarle un messaggio. “Ehi… oggi 4 anni! 4 anni impiegati a cercare la luce nel buio della tua assenza…Poi, ho capito che ...

Advertising

AmorosoOF : Da oggi #TuttoAccade è disponibile in due versioni box in edizione limitata! Per maggiori info ?? - RadioItalia : Quanto ci piace la nuova canzone di Alessandra? ?? @AmorosoOF #canzoneinutile - 361_magazine : Quattro anni senza la nonna e #alessandraamoroso le dedica dolci parole - suzukimaruti : @marucciolu @Giulia_B @A_LisaCorrado ho già in mente un cast bomba: Emma Marrone, Alessandra Amoroso e i Negramaro.… - TommyBrain : Alessandra Amoroso - Canzone inutile (Official Video)' -