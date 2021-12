Al via la verifica delle superfici dichiarate ai fini della tassa rifiuti (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’assessora alle Finanze, Maria Carmela Serluca, rende noto che il Comune, attraverso la Andreani Tributi S.r.l (concessionaria del servizio), sta procedendo alla verifica delle superfici dichiarate ai fini della tassa rifiuti mediante l’impiego di dati catastali e altre notizie utili alla determinazione della effettiva consistenza degli immobili occupati, condotti o detenuti, nonché attraverso dei rilievi diretti. “Si tratta di un’operazione finalizzata a ottenere una maggiore equità nel pagamento del tributo, e conseguentemente rappresenterà un sicuro vantaggio per i cittadini poiché in futuro consentirà di rapportare l’imposizione del tributo al reale stato degli immobili” ha spiegato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’assessora alle Finanze, Maria Carmela Serluca, rende noto che il Comune, attraverso la Andreani Tributi S.r.l (concessionaria del servizio), sta procedendo allaaimediante l’impiego di dati catastali e altre notizie utili alla determinazioneeffettiva consistenza degli immobili occupati, condotti o detenuti, nonché attraverso dei rilievi diretti. “Si tratta di un’operazione finalizzata a ottenere una maggiore equità nel pagamento del tributo, e conseguentemente rappresenterà un sicuro vantaggio per i cittadini poiché in futuro consentirà di rapportare l’imposizione del tributo al reale stato degli immobili” ha spiegato ...

