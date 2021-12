88 promossi su 1 532 candidati | i magistrati non sanno scrivere | indiscrezioni sconvolgenti | a chi è in mano la giustizia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 dicembre 2021) Fa un po' impressione venire a conoscenza del fatto che la stragrande maggioranza degli aspirantinon sappiain italiano. Sono praticamente degli ignoranti, molti dei quali commettono anche i più banali errori grammaticali. Una situazione imbarazzante che sta rallentando parecchio la selezione alla professione, dato che il non sapernon depone affatto a favore delle aspiranti toghe. Il problema è emerso in maniera importante con le correzioni dei compiti per il concorso da 310 posti, che si è svolto dal 12 al 16 luglio 2021. Su 5.827hanno consegnato i test in 3.797, ma la maggior parte è stata bocciata alla prova scritta: le correzioni non sono ancora terminate, ma si apprende che alla data del 2 dicembre la commissione ha esaminato 1.532 buste - ognuna delle quali ...