VIDEO Palermo-Monopoli 2-1: De Rose e Filippi in mixed zone dopo la vittoria (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il VIDEO della conferenza stampa integrale del tecnico del Palermo Giacomo Filippi e del capitano Francesco De Rose Leggi su mediagol (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ildella conferenza stampa integrale del tecnico delGiacomoe del capitano Francesco De

Advertising

ladyonorato : Palermo, in piazza il popolo dei no green pass: 'Libertà repressa' - Giornale di Sicilia - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!???? ?? HA SEGNATO VALENTEEEEEEEE!!!!!!!!!! PALERMO-MONOPOLI 1-0 ?? #siamoaquile ?? #PalMon… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!???? ?? HA SEGNATO BRUNORIIIIIIII!!!!!!!!! PALERMO-MONOPOLI 2-1 ?? #siamoaquile ?? #PalMon… - peetalidirosa : RT @xxxmelancolie: non mi sono ancora ripresa da questo momento dove Palermo e il Professore si guardano pensando che Berlino avrebbe dovut… - GDS_it : #Supergreenpass e supercontrolli a #Palermo su bus, metro e nei locali pubblici, i ristoratori lanciano l'allarme… -