Variante Omicron, primo caso individuato in Sardegna. Oggi il monitoraggio dell'Iss per comprenderne la diffusione in Italia (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Variante Omicron è stata rintracciata anche in Sardegna. La conferma è arrivata dall'Azienda ospedaliera di Sassari e riguarda il sequenziamento del tampone di un passeggero arrivato nei giorni scorsi ad Alghero, di ritorno da un viaggio in Sudafrica. Quello registrato dal laboratorio di Microbiologia dell'Aou sassarese è il primo caso di Omicron individuato nell'isola e quando si era scoperta la sua positività erano finite in quarantena 130 persone che avevano viaggiato sullo stesso volo. Le indagini alla ricerca delle varianti del coronavirus proseguono anche in questi giorni. Oggi, infatti, è la giornata in cui tutta la rete di sequenziamento organizzata dall'Istituto superiore di Sanità è chiamata alla flash survey, la prima dopo l'8 ottobre.

