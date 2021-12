Udinese, la sconfitta di Empoli fa infuriare la proprietà: Gotti a rischio, riflessioni in corso (Di lunedì 6 dicembre 2021) La sconfitta maturata dall’Udinese contro l’Empoli in uno dei due posticipi della 16ª giornata di Serie A 2021/22 potrebbe costare cara all’allenatore dei friulani Luca Gotti. La proprietà a fine partita si è detta infuriata della prestazione e della sconfitta maturata al Castellani. Al momento sono in corso delle riflessioni sulla posizione del tecnico bianconero. L’Udinese sfiderà il Milan nell’anticipo serale della 17ª giornata sabato 11 dicembre. Qualora si dovesse optare per l’esonero il primo nome sulla lista dei Pozzo è quello di Rolando Maran, ex allenatore del Cagliari. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lamaturata dall’contro l’in uno dei due posticipi della 16ª giornata di Serie A 2021/22 potrebbe costare cara all’allenatore dei friulani Luca. Laa fine partita si è detta infuriata della prestazione e dellamaturata al Castellani. Al momento sono indellesulla posizione del tecnico bianconero. L’sfiderà il Milan nell’anticipo serale della 17ª giornata sabato 11 dicembre. Qualora si dovesse optare per l’esonero il primo nome sulla lista dei Pozzo è quello di Rolando Maran, ex allenatore del Cagliari. SportFace.

