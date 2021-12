Ucdl | “Vogliamo garanzie per le reazioni avverse”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) – La manifestazione all’esterno del ministero della Salute – Si è tenuta questa mattina alle 12 a Roma la manifestazione organizzata da(Unione per le cure, i diritti e le libertà) all’esterno del ministero della Salute per dare voce ai vaccinati cone ai parenti delle vittime da vaccino. Circa due o trecento persone si sono portate pacificamente all’esterno del ministero con mascherine e scatole di vaccini rappresentanti le, nonché striscioni che recitavano: “, lo stato dov’è?” e “per le”. I manifestanti, in uno ai medici presenti, sono stati collocati in piazza in Piscinula, a distanza di circa 100metri ...

