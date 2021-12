“Striscia la notizia”, tornano le Veline Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da lunedì 6 dicembre, dopo quattro settimane di stop, tornano a “Striscia la notizia” le Veline in carica Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani. Le due inizialmente hanno fatto un periodo di quarantena fiduciaria dopo un contatto con una persona positiva. Nessuna delle due ha contratto il Covid, ma a Talisa è stata diagnosticata una broncopolmonite e le è stato prescritto un periodo di riposo. Ora stanno bene e, dopo una settimana di sala prove, sono pronte a tornare a ballare per il pubblico del tg satirico di Antonio Ricci. Da inizio novembre le due Veline sono state sostituite sul bancone da Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva (già al tg satirico dal 2017 al giugno 2021). Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da lunedì 6 dicembre, dopo quattro settimane di stop,a “la” lein carica. Le due inizialmente hanno fatto un periodo di quarantena fiduciaria dopo un contatto con una persona positiva. Nessuna delle due ha contratto il Covid, ma aè stata diagnosticata una broncopolmonite e le è stato prescritto un periodo di riposo. Ora stanno bene e, dopo una settimana di sala prove, sono pronte a tornare a ballare per il pubblico del tg satirico di Antonio Ricci. Da inizio novembre le duesono state sostituite sul bancone da Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva (già al tg satirico dal 2017 al giugno 2021).

