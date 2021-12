Siamo tutti fragili: non siamo macchine addestrate a non sentire dolore (Di lunedì 6 dicembre 2021) siamo abituate a sentirci dire che siamo forti e che abbiamo il potere di abbattere ogni ostacolo e di superare ogni limite, anche quelli che per natura ci appartengono. Ce lo hanno insegnato quando eravamo bambine e ce lo impongono tacitamente oggi, che siamo diventate donne. Perché la società che viviamo è fatta di competizioni e continue sfide, dove sopravvivono solo i più forti. Così ci siamo abituate a esserlo, crogiolandoci in quella sensazione di sentirci invincibili, la stessa che ci permette di non cedere al dolore e alla debolezza, mai. Eppure rinunciando a determinate emozioni stiamo trascurando la cosa più preziosa che abbiamo, la nostra umanità. Perché non siamo macchine ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 dicembre 2021)abituate a sentirci dire cheforti e che abbiamo il potere di abbattere ogni ostacolo e di superare ogni limite, anche quelli che per natura ci appartengono. Ce lo hanno insegnato quando eravamo bambine e ce lo impongono tacitamente oggi, chediventate donne. Perché la società che viviamo è fatta di competizioni e continue sfide, dove sopravvivono solo i più forti. Così ciabituate a esserlo, crogiolandoci in quella sensazione di sentirci invincibili, la stessa che ci permette di non cedere ale alla debolezza, mai. Eppure rinunciando a determinate emozioni stiamo trascurando la cosa più preziosa che abbiamo, la nostra umanità. Perché non...

