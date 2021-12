Scompartimento n 6

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tre film su quattro usciti questa settimana raccontano strane coppie. Il cowboy e il ragazzino da riportare al padre in “Cry Macho” di Clint Eastwood. La coltivatrice di fiori da concorso e lo scassinatore in “La signora delle rose”. Questa è la versione da cineclub. Una ragazza finlandese che viaggia da Mosca a Murmansk, oltre il circolo polare artico, per vedere i petroglifi (accento sulla “i”, sono incisioni rupestri) e il suo compagno di(a cuccette). Antipatia a prima vista. Ljoba è russo e fa il minatore, va verso il nord in cerca di lavoro, non si separa mai dalla bottiglia di vodka. Laura è finlandese, a Mosca studiava archeologia, la fidanzata Irina alle feste organizzava gare di poesia: io ti dico un verso tu riconosci il poeta (la straniera sbaglia l’accento di Achmàtova, subito corretta con puntiglio: si capisce che c’è qualche crepa ...