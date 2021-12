Phitomining - Come ti coltivo il minerale

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 6 dicembre 2021) C'è nichel e nichel. C'è quello per l'industria dell'acciaio inossidabile e c'è il nichel solfato, derivato delpiù puro (class 1), l'unico adatto all'utilizzo nella chimica delle batterie. Oggi quest'ultimo rappresenta una piccola parte della produzione globale: 92 mila tonnellate sui 2 milioni e mezzo estratti nel 2020, secondo l'United States Geological Survey, agenzia governativa statunitense ritenuta una fonte primaria quando si parla di risorse minerarie. Nei prossimi decenni, però, la situazione è destinata a cambiare radicalmente. Domanda in aumento. Perché la domanda di nichel dovrebbe crescere? In primo luogo perché le vendite di auto elettriche dovrebbero aumentare in modo esponenziale. E se oggi per una Bev servono in media quasi 13 chili di, entro la fine del decennio la domanda potrebbe decuplicare. Anche perché i ...