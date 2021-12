Peng Shuai e il post rimosso: “Anche a rischio della vita voglio dire verità” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Non è facile parlarne, ma voglio che venga fuori”. Inizia così il post pubblicato il mese scorso su Weibo, e poi subito rimosso, in cui la tennista cinese Peng Shuai denuncia un’aggressione sessuale da parte di un alto funzionario del governo. Subito dopo la tennista è scomparsa dalla scena pubblica. “Fino a che punto mi sento ipocrita. Confesso di non essere una brava ragazza, anzi, sono una cattiva, una pessima ragazza. Circa tre anni fa tu, vice premier Zhang Gaoli, sei andato in pensione e hai chiesto al dottor Liu, del Tianjin Tennis Centre, di contattarmi per fissare una partita di tennis con me, al Kangming Hotel di Pechino”, si legge ancora. “Dopo aver giocato a tennis la mattina, tu e tua moglie Kang Jie mi avete condotto a casa vostra. Poi tu mi hai portato in una stanza e, proprio come a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Non è facile parlarne, mache venga fuori”. Inizia così ilpubblicato il mese scorso su Weibo, e poi subito, in cui la tennista cinesedenuncia un’aggressione sessuale da parte di un alto funzionario del governo. Subito dopo la tennista è scomparsa dalla scena pubblica. “Fino a che punto mi sento ipocrita. Confesso di non essere una brava ragazza, anzi, sono una cattiva, una pessima ragazza. Circa tre anni fa tu, vice premier Zhang Gaoli, sei andato in pensione e hai chiesto al dottor Liu, del Tianjin Tennis Centre, di contattarmi per fissare una partita di tennis con me, al Kangming Hotel di Pechino”, si legge ancora. “Dopo aver giocato a tennis la mattina, tu e tua moglie Kang Jie mi avete condotto a casa vostra. Poi tu mi hai portato in una stanza e, proprio come a ...

