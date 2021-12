Paola Caruso allo scoperto | ecco chi è il politico con cui fa coppia

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ partita per una fuga al caldo alle Maldive, e per i primi giorniha lasciato tutti con il fiato sospeso. Che fosse in dolce compagnia era evidente, ma su chi fosse il cavaliere non c’erano informazioni certe. Alla fine la showgirl è uscita, fotografandosi durante una cena romantica con Paride Mazzotta,ed imprenditore pugliese con cui fadall’estate. Tra giornate trascorse in spiaggia e brindisi a lume di candela, quella die Paride sembra una favola d’amore. Si concedono pochi scatti di, ma le immagini sono pura poesia. Leggendo le risposte della showgirl ai commenti dei follower, si capisce che lasta insieme dall’estate e che le cose tra loro vanno a gonfie vele. Lui ...