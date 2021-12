"Non potrò fare la terza dose". Un falso positivo e la sua storia paradossale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il caso dell’avvocato Giuseppe Azzariti Fumaroli dimostra, ancora una volta, come le regole in materia di Covid siano un po' farraginose Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il caso dell’avvocato Giuseppe Azzariti Fumaroli dimostra, ancora una volta, come le regole in materia di Covid siano un po' farraginose

Ultime Notizie dalla rete : Non potrò "Non potrò fare la terza dose". La storia paradossale di un falso positivo napoletano La sua domanda è legittima, ma sicuramente non otterrà una risposta. "Si applicano restrizioni inutili a persone sane " ha detto con amarezza " e io sarò scoperto e non protetto a sufficienza contro ...

La denuncia di un avvocato: 'Mi considerano positivo ma non lo sono e non potrò vaccinarmi con la terza dose' 'Non potrò vaccinarmi in tempi brevi' 'Saremo reclusi in casa per tanti giorni, fino all'undici io, mia moglie vaccinata fino al 9 ed i miei figli fino al 12 pur essendo sani e negativi. Dal ...

'Non potrò vaccinarmi in tempi brevi' 'Saremo reclusi in casa per tanti giorni, fino all'undici io, mia moglie vaccinata fino al 9 ed i miei figli fino al 12 pur essendo sani e negativi. Dal ...