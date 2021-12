Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 5 dicembre 2021 (video) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ieri, 5 dicembre 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica prima ha commentato l’ospitata di Zlatan Ibrahimovi? e poi è passata a parlare del Super Green Pass, entrato in vigore da oggi, che lei mostrerà con fierezza. Peccato che al controllo dei Green Pass mettano sempre i più impediti, che sono talmente lenti che ogni volta si spegne il cellulare e bisogna ripartire da capo. Impossibile per la comica non parlare del dentista che si è presentato a fare il vaccino con la protesi di silicone, cercando di gabbare l’infermiera (che, tra l’altro, si chiamava Filippa Bua). Dopo un accenno al compleanno di Fabio Fazio e alla sua pelle di porcellana, ha parlato della foto censurata ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ieri, 5è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica prima ha commentato l’ospitata di Zlatan Ibrahimovi? e poi è passata a parlare del Super Green Pass, entrato in vigore da oggi, che lei mostrerà con fierezza. Peccato che al controllo dei Green Pass mettano sempre i più impediti, che sono talmente lenti che ogni volta si spegne il cellulare e bisogna ripartire da capo. Impossibile per la comica non parlare del dentista che si è presentato a fare il vaccino con la protesi di silicone, cercando di gabbare l’infermiera (che, tra l’altro, si chiamava Filippa Bua). Dopo un accenno al compleanno di Fabio Fazio e alla sua pelle di porcellana, ha parlato della foto censurata ...

