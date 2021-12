Inter x Moncler, una capsule che è un incontro storico (Di lunedì 6 dicembre 2021) Moncler applica la creatività e la passione per l’innovazione che caratterizzano il brand a una collaborazione triennale con la squadra dell’Inter, diventandone ‘Official Formal Wear Partner’, creando una connessione tra sport e moda proprio a Milano, la città che sia per l’uno che per l’altro significa ‘casa’. Inter x Moncler Inter x Moncler Massimo SestiniIl calcio entra così a far parte dell’universo Moncler, uno spazio variegato che unisce il mondo della performance a quello della moda. Due aspetti dello stesso spirito, fatto di innovazione, e due campi che si Intersecano senza Interruzioni in una visione dell’abbigliamento che non fa distinzioni tra ciò che è moda e ciò che è lifestyle. Inter x ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 dicembre 2021)applica la creatività e la passione per l’innovazione che caratterizzano il brand a una collaborazione triennale con la squadra dell’, diventandone ‘Official Formal Wear Partner’, creando una connessione tra sport e moda proprio a Milano, la città che sia per l’uno che per l’altro significa ‘casa’.Massimo SestiniIl calcio entra così a far parte dell’universo, uno spazio variegato che unisce il mondo della performance a quello della moda. Due aspetti dello stesso spirito, fatto di innovazione, e due campi che sisecano senzaruzioni in una visione dell’abbigliamento che non fa distinzioni tra ciò che è moda e ciò che è lifestyle.x ...

