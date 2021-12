Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, in arrivo su Sky e NOW il 1 gennaio 2022 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per celebrare i 20 anni dall'uscita del film Harry Potter e la Pietra Filosofale le reunion del cast, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, sta per arrivare su Sky e NOW. Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts arriverà il 1 gennaio, a Capodanno, in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA. Per celebrare i 20 anni dall'uscita del film Harry Potter e la Pietra Filosofale lo speciale riunirà per la prima volta in assoluto, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e i leggendari membri del cast degli otto film della saga. Lo speciale vedrà gli ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per celebrare i 20 anni dall'uscita del filme la Pietra Filosofale le reunion del cast,to, sta per arrivare su Sky e NOW.toarriverà il 1, a Capodanno, in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA. Per celebrare i 20 anni dall'uscita del filme la Pietra Filosofale lo speciale riunirà per la prima volta in assoluto, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e i leggendari membri del cast degli otto film della saga. Lo speciale vedrà gli ...

Advertising

SkyItalia : Per la prima volta, il leggendario cast torna dove la magia ha avuto inizio. Harry Potter 20th Anniversary:… - SuperTennisTv : Tennis italiano in lutto. È morto il professor Pierfrancesco Parra, storico medico della nazionale e da sempre al… - Nerdmovieprod : Harry Potter: la reunion del cast sarà trasmessa in contemporanea su Sky #HarryPotter #reunion #sky - HankHC91 : RT @artribune: A 20 anni dal primo film, arriva a Capodanno la reunion di Harry Potter - teddybeatlesday : reunion degli attori di harry potter a novembre 2022 ma non potrà esserci alan rickman quindi per me questa reunion non esiste -