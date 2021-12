Gli under 30 guariti dal Covid hanno bassi livelli di anticorpi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Le persone giovani sono più a rischio di contrarre l'infezione una seconda volta dopo esserne guariti: questa la principale evidenza di un'analisi condotta dall'UPMC Children's Hospital di Pittsburgh e dalla University of Pittsburgh su giovani adulti guariti da forme lievi o moderate di Covid-19, pubblicata su medRxiv (pre- peer review). "Molte persone pensano di non doversi vaccinare perchè sono già guarite dal Covid-19", commenta John Alcorn, Ph.D., professore di pediatria presso l'Università di Pittsburgh School of Medicine e UPMC Children's Hospital di Pittsburgh. "Il nostro studio suggerisce che alcuni pazienti, soprattutto i giovani, non hanno una memoria anticorpale particolarmente buona dopo l'infezione. Per loro, il rafforzamento immunitario con la vaccinazione è fondamentale". Durante ... Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Le persone giovani sono più a rischio di contrarre l'infezione una seconda volta dopo esserne: questa la principale evidenza di un'analisi condotta dall'UPMC Children's Hospital di Pittsburgh e dalla University of Pittsburgh su giovani adultida forme lievi o moderate di-19, pubblicata su medRxiv (pre- peer review). "Molte persone pensano di non doversi vaccinare perchè sono già guarite dal-19", commenta John Alcorn, Ph.D., professore di pediatria presso l'Università di Pittsburgh School of Medicine e UPMC Children's Hospital di Pittsburgh. "Il nostro studio suggerisce che alcuni pazienti, soprattutto i giovani, nonuna memoria anticorpale particolarmente buona dopo l'infezione. Per loro, il rafforzamento immunitario con la vaccinazione è fondamentale". Durante ...

MediasetTgcom24 : Von der Leyen: è tempo di discutere di obbligo vaccinale #covid - borghi_claudio : @CurrentiCalamo_ @lucabattanta @you_trend Ma certo. E' da MOLTO tempo che si inseguono gli under 40 e peggio ancora… - valkeasusi : @borghi_claudio @ShareJason @DOCTORWHO71 @Piero92443771 In Germania, Moderna è sospeso sotto i 30 così come in Fran… - infoitinterno : Sci, le nuove regole: casco per gli «under 18» e assicurazione. «Battaglia vinta nel nome di Matilde» - lucabattanta : RT @AxiaFel: @Adnkronos E certo. A parte il fatto che pure se si ammalano, gli under 30 ne escono come da un’influenza, ma dite la verità…… -