GF Vip | la madre di Soleil Sorge contro Alex Belli | “Non lo sopporto!”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Alla mamma di, la signora Wendy Kay, non piace affattoe non ne ha mai fatto mistero. “Non mi piace, vorrei chesi allontanasse da mia figlia” ha scritto sui social, categorica, qualche giorno fa. “Avrei voluto che uscisse” ha commentato invece quando l’opinionista Sonia Bruganelli gli ha dato l’immunità che gli ha permesso di non essere nominato e dunque di non finire in nomination. “Non sopporto più, basta!” ha tuonato ancora qualche ora fa su Instagram, dopo aver sentito le parole detta a Miriana Trevisan, ovvero che non vorrebbe assolutamente una storia conal di fuori della Casa del GF Vip. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6,stronca: “Con lei nessuna ...

GF Vip, Alex Belli: interviene la madre di Soleil: «Vorrei si allontanasse da mia figlia» - GF Vip, La madre di Soleil contro Alex Belli 'Basta non lo sopporto più! Si deve allontanare' - Karina Cascella dura contro il Gf Vip 6: `C`è chi venderebbe la madre` - Karina Cascella dura contro i Vipponi del #GfVip 6: "Pur di far parlare di sé c'è chi venderebbe la madre!"

anche nella casa del Grande Fratello 2021. Mamma Giuseppina è sempre stata un punto di riferimento per la Russo che, pur avendo girato il mondo con il suo lavoro, ha sempre trovato nella madre un sostegno. Secondo la madre di Soleil, Alex deve allontanarsi dalla figlia e lasciarla in pace. Anzi, per la Kay l'attore farebbe meglio a lasciare la Casa del GF. 'Alex basta, non ti sopporto più!' si è sfogata. E' noto Wendy Kay e la figlia Soleil Sorge hanno un forte legame. E ora, si aggiunge una quarta persona: Wendy Kay, la madre di Soleil. In difesa della figlia, Wendy ha scritto parole dure nei confronti di Alex Belli.