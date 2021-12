Gara di danza? No, una vera e propria discoteca, senza mascherine e controlli. Chiuso il locale, denunciato il titolare (Di lunedì 6 dicembre 2021) ANCONA - In teoria, doveva essere una serata, pubblicizzata anche su Facebook , dedicata a gare di danza con la presenza di un famoso maestro di balli caraibici, ma in realtà il locale era una ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 6 dicembre 2021) ANCONA - In teoria, doveva essere una serata, pubblicizzata anche su Facebook , dedicata a gare dicon la predi un famoso maestro di balli caraibici, ma in realtà ilera una ...

Advertising

S_a_r_a_0_2 : “Christian non ha talento è seguito solo per il bel faccino” Intanto Christian arriva… - simeoni94 : @MariaSole9av @MarcoElliottOUT Poi se i ballerini vivessero la danza come una gara non andrebbero avanti.. perchè t… - Annalisa2310 : RT @Regina_plah: Dico una cosa alla Cucca per far credere che 'dai facciamo vincere la Cele...' Ma la Celentano ha vinto sul serio, non c'è… - sieteduepolli : RT @Regina_plah: Dico una cosa alla Cucca per far credere che 'dai facciamo vincere la Cele...' Ma la Celentano ha vinto sul serio, non c'è… - Regina_plah : Dico una cosa alla Cucca per far credere che 'dai facciamo vincere la Cele...' Ma la Celentano ha vinto sul serio,… -