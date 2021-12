Ferrero, con le società poi fallite leasing per una Ferrari F430 spider (rivenduta a 45.000 euro) e yacht (Di lunedì 6 dicembre 2021) Attraverso le società poi finite in bancarotta, Massimo Ferrero, arrestato oggi nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Paola sul fallimento di alcune società in Calabria, avrebbe distratto, secondo l’accusa, oltre 200mila euro con un contratto di leasing per una Ferrari. Ferrero e un altro indagato, si legge nel capo di imputazione, “cagionavano il fallimento della ‘società Maestrale Srl in quanto dal 12.03.2009 al 14.03.2013, distraevano dal patrimonio sociale la somma complessiva di 201.434 euro con un meccanismo svelato dalle indagini. In particolare, la società fallita stipulava contratto di leasing riferito ad una Ferrari modello F430 spider, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Attraverso lepoi finite in bancarotta, Massimo, arrestato oggi nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Paola sul fallimento di alcunein Calabria, avrebbe distratto, secondo l’accusa, oltre 200milacon un contratto diper unae un altro indagato, si legge nel capo di imputazione, “cagionavano il fallimento della ‘Maestrale Srl in quanto dal 12.03.2009 al 14.03.2013, distraevano dal patrimonio sociale la somma complessiva di 201.434con un meccanismo svelato dalle indagini. In particolare, lafallita stipulava contratto diriferito ad unamodello, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Massimo #Ferrero è stato arrestato per il crac di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico co… - rtl1025 : ?? Massimo #Ferrero è stato arrestato a Milano e portato nel carcere di San Vittore per il crac di 4 società nel set… - Pasquino70 : Adesso vediamo come finisce con #Ferrero . Se tanto mi da tanto , visto che #Verdini è libero nonostante la condann… - marcuspascal1 : RT @valy_s: Arresto per bancarotta per il fallimento di 4 società calabresi per 1,2MLN€. Domiciliari per la figlia,il nipote e l’autista Qu… - Emanuel70123144 : RT @enzomarangio: #Ferrero arrestato, si dimette da presidente della #Sampdoria. #Lotito (a capo di 2 club in serieA) ha tempo fino al 31 d… -