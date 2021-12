F1, Helmut Marko molto critico sulle penalità inflitte a Verstappen: “Si fanno due pesi e due misure” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una situazione molto tesa. Il post GP di Arabia Saudita di F1, come si poteva immaginare, è stato dominato dalle polemiche. La vittoria del britannico della Mercedes Lewis Hamilton davanti all’olandese Max Verstappen è stata solo la punta dell’iceberg di una corsa che di episodi controversi ne ha offerti molti e nei quali i due primattori hanno fatto decisamente la loro parte. Alla fine della fiera il buon Max ha subito due penalità: la prima di 5? per aver tagliato curva-1 e tratto vantaggio nel confronto con Hamilton; la seconda di 10? per frenata brusca e improvvisa, quando gli era stato detto di dar strada all’avversario proprio per quanto fatto poco prima (taglio della curva). Sanzioni che sono costati in totale anche tre punti sulla patente. Dal fronte di Milton Keynes la contrarierà non manca ed è il suo storico consulente, ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una situazionetesa. Il post GP di Arabia Saudita di F1, come si poteva immaginare, è stato dominato dalle polemiche. La vittoria del britannico della Mercedes Lewis Hamilton davanti all’olandese Maxè stata solo la punta dell’iceberg di una corsa che di episodi controversi ne ha offerti molti e nei quali i due primattori hanno fatto decisamente la loro parte. Alla fine della fiera il buon Max ha subito due: la prima di 5? per aver tagliato curva-1 e tratto vantaggio nel confronto con Hamilton; la seconda di 10? per frenata brusca e improvvisa, quando gli era stato detto di dar strada all’avversario proprio per quanto fatto poco prima (taglio della curva). Sanzioni che sono costati in totale anche tre punti sulla patente. Dal fronte di Milton Keynes la contrarierà non manca ed è il suo storico consulente, ...

