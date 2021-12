“Cry Macho” | le vecchie maniere del 91enne Clint sono una splendida lezione per tutti

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic – Crydi e conEastwood è un’elegia western, un road movie, un romanzo di formazione per immagini: il 39esimo film (da regista) delgigante del cinema è già un classico intramontabile.racconta l’epos alla vecchia maniera: pochi fronzoli, dialoghi all’osso, trama densa ma essenziale. Come la musica di Mozart ha le note giuste, né una in più né una di meno. Cosìi fotogrammi del nuovo (e forse ultimo?) film di un mito vivente, che dietro e davanti la macchina da presa è ancora così coerente nel raccontare la sua visione della vita. Fatta di sani principi, di uominidi un pezzo, dal cuore d’oro nonostante i modi rudi. Cryè il 39esimo film da regista del...

' Encanto ' si riconferma re del box office USA, segue in seconda posizione la new entry '- Ritorno a casa '. Anche la terza posizione è occupata da un esordiente: 'Clifford - Il grande cane rosso'. Al box office Italia a dicembre vincono i film per i più piccoli Il mese di ...Al secondo posto della classifica Cinetel degli incassi la new entry" Ritorno a casa , di e con Clint Eastwood, realizza 364.143 euro e una media di 725, seguito da un altro debutto, ...Il copione ha aspettato mezzo secolo prima di diventare film: all’epoca Clint Eastwood era troppo giovane per il personaggio di Mike, un cowboy con la schiena rovinata da troppi rodei. L’amico che l’a ...La favola musicale Encanto, 60/o lungometraggio animato Disney, rimane salda in vetta al botteghino italiano (così come quello Usa) per la seconda settimana consecutiva incassando un altro milione di ...