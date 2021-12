Coppa del Mondo St Moritz 2021 | programma e orari tv

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Questo weekend, 11 e 12 dicembre, ladelfemminile di sci alpino torna in Europa e precisamente in Svizzera a St.. Ecco ildei due superG di St.. St.: cosa possiamo aspettarci? L’Italia è reduce da una storica tripletta di Sofia Goggia. L’atleta bergamasca dovrà vedersela soprattutto con Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin ed anche Federica Brignone. Le convocate dell’Italia Le sciatrici italiane che vedremo sulle nevi di St.sono Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler. Val d’Iseree ...

Advertising

Eurosport_IT : F-E-N-O-M-E-N-A-L-E SOFIA GOGGIA ???????? La regina delle discese conquista la sesta vittoria consecutiva in Coppa del… - Eurosport_IT : STREPITOSA SOFIA GOGGIA, BIS A LAKE LOUISE! ?????? L'azzurra vola ancora sulla neve canadese, bissato il successo di… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? A distanza di quasi 2 anni Dominik Fischnaller ritrova la vittoria in… - GazzettadiSiena : Mercoledì la coppa per il pronto riscatto - Frat_Olimpica : RT @ItaliaTeam_it: Partito con il pettorale 26 ha rimontato sino alla settima piazza con 19/20 al poligono e un ottimo passo sugli sci. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa del

Altre sette azzurre iscritte alle gare sulle nevi svizzere ROMA - Lamondo femminile di sci alpino fa ritorno dal Canada nel vecchio continente, dove nel prossimo fine settimana si gareggia sulla pista svizzera di St. Moritz. Il programma propone due ...La Nazionale italiana vuole ripetere il risultato clamoroso ottenuto qualche giorno fa in quel di Lillehammer: è arrivato grazie ad Annika Sieff il primo podio azzurro nella storia della ...Nuova tappa per la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Nel week-end il massimo circuito internazionale si sposta in quel di Otepaa, in Estonia. Il programma prevede il provisional compe ...GENOVA - Nella giornata di lunedì 29 novembre, il genovese Matteo Franzoso trionfa nel Super-G di Coppa Europa a Zinal, Svizzera. Un risultato incredibile, mai un Genovese, tantomeno un Ligure (a meno ...