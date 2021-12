Attaccata da un coccodrillo mentre fa rafting | 18enne perde il piede | ' Lo rifarei'

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Vieneda unfaun. LaAmelie Osborn - Smith, era con la famiglia in Zambia dove stava facendonel fiume Zambesi. Durante la gita, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Attaccata coccodrillo

Viene attaccata da un coccodrillo mentre fa rafting e perde un piede. La 18enne Amelie Osborn-Smith, era con la famiglia in Zambia dove stava facendo rafting nel fiume Zambesi. Durante la gita, in un ...