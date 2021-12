Alex Belli pronto a dire addio al GF VIP 6: Delia scappa da Milano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non può neppure immaginare che forse, una volta finito il gioco, una volta fuori dalla porta rossa, ad attenderlo nella sua casa di Milano, non troverà nessuno. Alex Belli si prepara a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 ma non sa che Delia Duran, come ha scritto poche ore fa sui social, ha lasciato Milano. Del resto l’attore l’aveva invitata a godersi la vita, visto che le aveva lasciato anche i conti correnti pieni. E forse la Duran, dopo gli ultimi avvenimenti nella casa del Grande Fratello VIP ha deciso di seguire il consiglio di suo marito. Alex Belli dal canto suo si prepara a mettere fine a questa esperienza: il 13 dicembre lascerà la casa, non ha intenzione di continuare. Ultima settimana di soap quindi per lui e Soleil Sorge? Vediamo quelle che sono le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non può neppure immaginare che forse, una volta finito il gioco, una volta fuori dalla porta rossa, ad attenderlo nella sua casa di, non troverà nessuno.si prepara a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 ma non sa cheDuran, come ha scritto poche ore fa sui social, ha lasciato. Del resto l’attore l’aveva invitata a godersi la vita, visto che le aveva lasciato anche i conti correnti pieni. E forse la Duran, dopo gli ultimi avvenimenti nella casa del Grande Fratello VIP ha deciso di seguire il consiglio di suo marito.dal canto suo si prepara a mettere fine a questa esperienza: il 13 dicembre lascerà la casa, non ha intenzione di continuare. Ultima settimana di soap quindi per lui e Soleil Sorge? Vediamo quelle che sono le ...

Advertising

Skq7qZ : RT @iosottoshock: #gfvip #gfvip pensa mettere in dubbio sempre Gianmaria e poi fidarsi di uno come Alex belli - lizx202 : RT @iosottoshock: #gfvip #gfvip pensa mettere in dubbio sempre Gianmaria e poi fidarsi di uno come Alex belli - zazoomblog : Grande Fratello Vip Alex Belli e Soleil Sorge recitano? «Quello che facciamo funziona» VIDEO - #Grande #Fratello… - iosottoshock : #gfvip #gfvip pensa mettere in dubbio sempre Gianmaria e poi fidarsi di uno come Alex belli - Simonet83853671 : RT @discepolo_delGF: Le mamme sanno @GrandeFratello @alfosignorini @SBruganelli @AdrianaVolpeTV facciamo emergere la verità su Alex Belli c… -