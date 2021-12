Un altro Natale senza pista di ghiaccio | ' C' è il rischio di contagi' Il Comune l' ha acquistata ma la tiene in magazzino

Advertising

TgLa7 : Natale e turismo. Fioccano le disdette per vacanze e cenoni prenotati prima della nuova emergenza. Federalberghi: p… - Rinaldi_euro : Dopo l’albero di Natale?? nella hall centrale del Parlamento UE è spuntato questa notte ?? un piccolo Presepe, ma è s… - lucasofri : Deluderò il protagonismo vittimista di molti, ma una proposta sulle comunicazioni natalizie interne della Commissio… - Brigante1959 : RT @LaPiramide__: 'Io a natale 2019 ho fatto 200 coperti. Quest'anno ho prenotato un solo tavolo da 11 posti'. @fdragoni altro che ripart… - sunvyjeno : Io? Guardare un altro film di natale trash? Assolutamente sì -

Ultime Notizie dalla rete : altro Natale

il Giornale

... dapprima impegnati negli acquisti pre - natalizi, e subito dopo intenti a festeggiare ile ... Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su TumblrStampa Pocket Tagged with: ...Ma per il2021, l'abete selezionato dai boschi della Nordmarka - deve essere alto almeno 20 ... "Non hanno preso bene il licenziamento di Ole Gunnar Solskjaer", si legge in untweet. "Dov'è ...Vaccinati e no vax, rischio famiglie divise a Natale- In Italia ci sono circa 6 milioni di persone che hanno deciso di non vaccinarsi ...E’ arrivato il momento di fare la nostra lista dei film di Natale da non perdere su Netflix tra dicembre e gennaio. Che cosa c’è di meglio di un bel film di Natale quando fuori piove o fa freddo e noi ...