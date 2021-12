UFFICIALE: Il Lipsia ha deciso il futuro di Marsch! (Di domenica 5 dicembre 2021) Era nell’aria da settimane, ma adesso è UFFICIALE: Jesse Marsch è stato esonerato dalla guida del Lipsia. Sicuramente paga l’uscita ai gironi di Champions e, soprattutto, l’undicesimo posto in campionato. La dirigenza puntava molto su di lui, visto che era un allenatore da tempo nel gruppo RedBull. #RBLeipzig & Chef-Coach Jesse #Marsch haben sich einvernehmlich verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Co-Trainer Achim #Beierlorzer betreut das Team gg. ManCity. Eine Nachfolgelösung für Marsch wird zeitnah präsentiert. ? https://t.co/SUePCbH2cv pic.twitter.com/tvJA90aZbf— RB Leipzig (@RBLeipzig) December 5, 2021 Il Lipsia, inoltre, comunica che contro il Manchester City in panchina siederà Achim Beierlozer, in attesa del nuovo allenatore. Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Era nell’aria da settimane, ma adesso è: Jesse Marsch è stato esonerato dalla guida del. Sicuramente paga l’uscita ai gironi di Champions e, soprattutto, l’undicesimo posto in campionato. La dirigenza puntava molto su di lui, visto che era un allenatore da tempo nel gruppo RedBull. #RBLeipzig & Chef-Coach Jesse #Marsch haben sich einvernehmlich verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Co-Trainer Achim #Beierlorzer betreut das Team gg. ManCity. Eine Nachfolgelösung für Marsch wird zeitnah präsentiert. ? https://t.co/SUePCbH2cv pic.twitter.com/tvJA90aZbf— RB Leipzig (@RBLeipzig) December 5, 2021 Il, inoltre, comunica che contro il Manchester City in panchina siederà Achim Beierlozer, in attesa del nuovo allenatore.

Advertising

YBah96 : RT @DiMarzio: #Bundesliga | #Lipsia, Jesse #Marsch non è più l’allenatore #Beierlorzer in panchina contro il #ManchesterCity https://t.c… - atsinorfos : RT @DiMarzio: #Bundesliga | #Lipsia, Jesse #Marsch non è più l’allenatore #Beierlorzer in panchina contro il #ManchesterCity https://t.c… - marco_rogerio_ : RT @DiMarzio: #Bundesliga | #Lipsia, Jesse #Marsch non è più l’allenatore #Beierlorzer in panchina contro il #ManchesterCity https://t.c… - MarSte92__ : RT @DiMarzio: #Bundesliga | #Lipsia, Jesse #Marsch non è più l’allenatore #Beierlorzer in panchina contro il #ManchesterCity https://t.c… - PietroAgoglia : RT @DiMarzio: #Bundesliga | #Lipsia, Jesse #Marsch non è più l’allenatore #Beierlorzer in panchina contro il #ManchesterCity https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Lipsia Lipsia, UFFICIALE: esonerato Marsch Commenta per primo L'RB Lipsia e il tecnico Jesse Marsch hanno deciso di rescindere consensualmente il contratto che li legava fino a giugno 2023. La decisione di sollevare dall'incarico l'allenatore statunitense è arrivata ...

Manchester United - Crystal Palace, Premier League: formazioni, pronostici MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE - domenica ore 15:00 La partita con il Crystal Palace segnerà il debutto ufficiale di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United . L'ex tecnico del Lipsia, ...

Lipsia, UFFICIALE: l'allenatore Marsch e Gulacsi positivi al Covid Calciomercato.com Lipsia, ufficiale la risoluzione con Marsch News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...

Lipsia, UFFICIALE: esonerato Marsch Con un comunicato ufficiale, il Lipsia ha annunciato la risoluzione del contratto con l'allenatore Jesse Marsh ...

Commenta per primo L'RBe il tecnico Jesse Marsch hanno deciso di rescindere consensualmente il contratto che li legava fino a giugno 2023. La decisione di sollevare dall'incarico l'allenatore statunitense è arrivata ...MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE - domenica ore 15:00 La partita con il Crystal Palace segnerà il debuttodi Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United . L'ex tecnico del, ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Con un comunicato ufficiale, il Lipsia ha annunciato la risoluzione del contratto con l'allenatore Jesse Marsh ...